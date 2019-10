Belges à l’étranger – Kevin De Bruyne buteur pour City, contre Villa

Manchester City, tenant du titre, a battu un courageux mais impuissant Aston Villa 3-0 (mi-temps: 0-0) samedi pour le compte de la dixième journée de la Premier League anglaise de football. Kevin De Bruyne a inscrit (un peu chanceusement) son troisième but de la saison, le deuxième de City dans ce match, sur une passe décisive du Français Benjamin Mendy à la 65e minute. Les Citizens avaient auparavant dû attendre la 46e minute pour ouvrir enfin le score par Raheem Sterling, sur la lancée de son triplé contre l’Atalanta Bergame de Timothy Castagne (5-1) en Ligue des Champions.

L’assistance video (VAR) a dû examiner si le même Sterling qui avait gêné le gardien Tom Heaton, n’était pas hors-jeu avant la validation du deuxième but, marqué par De Bruyne, dont le centre victorieux était plutôt destiné à David Silva.

Le troisième but a été signé par l’Allemand Ilkay Gundogan (70e).

Seule ombre au tableau, l’expulsion de Fernandinho (deuxième jaune) en fin de rencontre (87e).

Kevin De Bruyne avait été remplacé par Phil Foden à la 76e, tandis que Bjorn Engels (ex-Club Bruges) a joué tout le match dans les rangs visiteurs, au même titre que Trezeguet (ex-Anderlecht) et Marvelous Nakamba (ex-Club Bruges). Wesley (ex-Club Bruges) a lui joué 71 minutes.

Manchester City redevient deuxième avec 22 points, à trois points de Liverpool qui reçoit samedi (17h30) les Spurs de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld.

Vainqueur 0-9 à Southampton, dont un but de Youri Tielemans, vendredi, Leicester (20 points) voit City lui repasser devant.

Aston Villa est en milieu de tableau avec 11 points.

Source: Belga