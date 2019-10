ATP Vienne – Schwartzman submerge Monfils et rejoint Thiem en finale

Diego Schwartzman (ATP 15/N.5) a largement battu Gaël Monfils (ATP 14/N.4) en demi-finales du tournoi ATP 500 de Vienne (dur/2.296.490 euros), samedi dans la capitale autrichienne. L’Argentin s’est imposé 6-3, 6-2 en 1h15 de jeu et défiera Dominic Thiem, 5e mondial, dimanche en finale. Lauréat cet été à Cabo San Lucas de son troisième tournoi sur le circuit, après ceux acquis à Istanbul (2016) et Rio (2018), Schwartzman disputera la 7e finale de sa carrière. L’Argentin, 1m70, a trébuché deux fois sur la dernière marche à Anvers (2016 et 2017) et une fois à Buenos Aires en début de saison.

Plus tôt dans la journée, Thiem a a imposé sa loi contre l’Italien Matteo Berrettini (ATP 11/N.3). Mené au score, la coqueluche du public local s’est imposée 3-6, 7-5 et 6-3 au terme d’une partie d’un très haut niveau et longue de 2h33. Il aura l’occasion de lever son 5e trophée de l’année après ceux acquis à Indian Wells, Barcelone, Kitzbühel et Pékin.

Les deux joueurs s’affronteront pour la 7e fois. Si le droitier autrichien mène 4 victoires à 2, ils sont à égalité avec un succès chacun sur dur.

