ATP Vienne – Dominic Thiem ravit son public et se hisse en finale

Dominic Thiem, 5e mondial, a imposé sa loi en demi-finales du tournoi ATP 500 de Vienne, samedi dans la capitale autrichienne. Devant un public acquis à sa cause, l’Autrichien a battu l’Italien Matteo Berrettini (ATP 11/N.3) sur le score de 3-6, 7-5 et 6-3 au terme d’une partie d’un très haut niveau et longue de 2h33. Après avoir perdu le premier set face au puissant Berrettini, Thiem a fait parler son expérience dans les points importants afin de se qualifier pour la 6e finale de sa saison. Il aura l’occasion de lever son 5e trophée de l’année après ceux acquis à Indian Wells, Barcelone, Kitzbühel et Pékin.

Finaliste de Roland-Garros, Thiem, 26 ans et 15 titres au compteur, affrontera en finale de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 2.296.490 euros, le Français Gaël Monfils (ATP 14/N.4) ou l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 15/N.5).

Source: Belga