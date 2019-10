ATP Bâle – Federer éteint Tsitsipas et rejoint De Minaur en finale pour un dixième titre à la maison

Roger Federer n’est plus qu’à une victoire de remporter le Swiss Indoors de Bâle (dur/2.082.655 euros) pour la dixième fois. Le Bâlois a battu le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7/N.3) sur un double 6-4 en 1h18 samedi en demi-finales de ce tournoi ATP 500 joué sur dur et doté de 2.082.655 euros. Serein de bout en bout dans une Halle Saint-Jacques chauffée et à blanc et entièrement acquise à sa cause, l’homme aux 20 titres en Grand Chelem n’a pas dû s’employer pour venir à bout de Tsitsipas. En début de saison, l’Athénien de 21 ans avait pourtant battu Federer au 3e tour de l’Open d’Australie.

Federer n’a eu besoin que d’un break dans chaque manche pour concrétiser sa supériorité et ainsi valider son ticket pour la finale. Déjà vainqueur de « son » tournoi à neuf reprises, il tentera d’atteindre la dizaine dimanche lors de sa quinzième finale. Pour y parvenir, le Suisse de 38 ans devra venir à bout de l’Australien Alex De Minaur (ATP 28), tombeur du géant américain Reilly Opelka (ATP 37), 7-6 (2), 6-7 (4), 7-6 (3) après 2h33 de jeu.

Ce sera le premier duel entre le Suisse, 102 titres ATP, et le jeune ‘Aussie’ de 20 ans, vainqueur cette saison à Sydney, Atlanta et Zhuhai.

