Pavés d’agneau bio à la poire et au citron confit

Non, l’agneau, ce n’est pas qu’un beau rôti piqué de gousses d’ail et arrosé de beurre. C’est une viande délicate qui peut aussi s’associer aux citrons et aux poires.

Ingrédients

4 pavés d’agneau bio

2 poires

2 citrons jaunes

200 g de roquette

4 morceaux de sucre

4 c. à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Comment faire?

– Laver la roquette et l’essorer. Peler les citrons préalablement lavés et émincer leurs zestes débarrassés des parties blanches, puis presser leur jus. Peler la poire et la couper en petits bâtonnets, les réserver dans la moitié du jus des citrons pour éviter qu’ils noircissent.

– Mettre les zestes de citron dans une petite casserole avec le sucre et le reste du jus des citrons, verser de l’eau à hauteur, les confire 10 minutes à feu doux et les laisser refroidir dans la casserole de cuisson.

– Chauffer une poêle avec l’huile d’olive, saler et poivrer les pavés d’agneau bio, les colorer à feu vif, 2 minutes de chaque côté puis les cuire 6 à 8 minutes à feu doux pour une cuisson rosée.

– Servir les pavés d’agneau bio recouverts de zestes de citrons confits, de leur sirop de cuisson et de bâtonnets de poire, le tout nappé avec l’huile d’olive de cuisson.