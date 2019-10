On l’aime ou on le déteste, ou on aime le détester: tout le monde a son avis sur James Blunt. Lors de ses débuts il y a 15 ans, deux hits mondiaux ont propulsé ce Britannique totalement inconnu jusque-là sur la planète des stars, un succès colossal que n’ont jamais pu égaler ses quatre albums suivants. Son étoile brille peut-être un peu moins fort après toutes ces années, mais elle n’est pas prête de s’éteindre: James Blunt a assuré en 2017 la première partie de son pote Ed Sheeran, qui a sillonné l’Amérique du Nord avec sa tournée Divide Tour, et a collaboré l’année passée avec notre Lost Frequencies national pour le single de l’été «Melody». Avec «Once Upon A Mind», le chanteur signe son retour dans les charts. Une interview comeback à ne pas manquer donc.

Si James Blunt est plus que probablement catalogué par le grand public comme l’auteur de LA chanson de rupture qu’ont écoutée en boucle en pleurant et en reniflant bon nombre d’ados au cœur brisé («Goodbye My Lover»), il est aujourd’hui quadragénaire, marié et papa de deux enfants. Et si le temps poursuit impitoyablement son cours aussi pour James Blunt, il n’a toutefois aucune prise sur deux constantes dans sa vie: une saine tendance à l’autodérision et son éternelle modestie. L’homme ne se prend tellement pas pour une star que sans son micro il se fond dans la foule, comme en témoigne l’anecdote à propos de son saut dans le public lors d’un concert à Chicago. Après avoir plongé de la scène dans la foule, il a été plaqué au sol par un agent de sécurité qui ne l’avait pas reconnu! Que cela serve d’avertissement à la sécurité de Forest National, où se produira James Blunt en février de l’année prochaine: pour l’amour du ciel, googlisez-le!

Bonjour James, qu’est-ce qui vous a inspiré le titre de cet album?

«Mon premier album, ‘Back to Bedlam’, parlait de l’isolement mental. À de nombreux égards, ce disque en est la suite. En ce qui concerne le titre, c’est la même idée: on est fondamentalement seuls avec nos pensées dans notre tête.»

Vous avez qualifié cet album de réalisation la plus sincère jusqu’ici. Pourquoi?

«L’énorme succès de ‘Back to Bedlam’ m’avait placé sous le feu des projecteurs, si bien qu’après je sentais dans mon dos les yeux du grand public me fixer chaque fois que je me mettais à écrire. Du coup, mes chansons étaient moins ouvertes qu’avant et je taisais des choses. J’écrivais ce que je pensais que le public voulait entendre, mais cet album-ci est plus profond. Mon père est gravement malade et a besoin d’un donneur pour son insuffisance rénale chronique (James Blunt souhaitait lui donner un rein, mais la compatibilité n’était pas suffisante, ndlr). J’ai pris dès lors pleinement conscience du cycle de la vie. Quand je suis en tournée, il m’arrive d’être loin de chez moi pendant 18 mois, et ce n’est pas sans conséquences. Je n’écris plus de chansons pour le grand public, mais pour les gens qui sont très proches de moi.»

Le public vous connaît surtout pour vos hits mondiaux «You’re Beautiful» et «Goodbye My Lover». Vous avez pourtant choisi de mettre moins l’accent sur les ballades et plus sur les titres uptempo avec une sonorité poppy.

«C’est ce que j’ai toujours fait. Les hits que vous citez étaient les seules ballades sur ‘Back to Bedla’, et sur le nouvel album il n’y a qu’une seule vraie ballade, ‘Monsters’, bien que cela soit plutôt une sorte de berceuse.»

D’un côté vous abordez des sujets graves dans «Once Upon a Mind», mais de l’autre certaines plages de l’album sont très joyeuses.

«C’est un méli-mélo d’émotions. Il y a des chansons très tragiques, comme ‘How It Feels To Be Alive’, mais en même temps c’est aussi une célébration de la vie.»

Pour conclure: votre album a l’air d’avoir été conçu pour la radio. Faut-il y entendre l’influence de votre ami Ed Sheeran?

«Pas vraiment. Lors de mon album précédent, je n’avais pas beaucoup d’inspiration émotionnelle, mais plein d’inspiration musicale, et j’ai dès lors décidé de collaborer avec Ed, Lost Frequencies et Robin Schulz. Mais cet album-ci est différent. Je n’ai été en aucune manière influencé ou inspiré par d’autres artistes. J’avais beaucoup à dire aux personnes que j’aime beaucoup, et certainement à mon père. Le temps que je peux encore passer avec lui est limité. Cela m’a fait prendre conscience que le temps passé avec mes enfants n’est pas non plus infini. Cette prise de conscience m’a donné un focus évident, et cet album a été dès lors un des plus faciles à faire.»

Camille Van Puymbroeck

«Once Upon A Mind» sort le 25 octobre. James Blunt sera le 25 février 2020 à Forest National.