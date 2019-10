WTA Finals – Mertens et Sabalenka dans le groupe de Babos et Mladenovic au Masters

Le tirage au sort des WTA Finals, le Masters féminin qui débute dimanche à Shenzen, en Chine, a vu l’Australienne Ashleigh Barty (WTA 1) et la Japonaise Naomi Osaka (WTA 3) tomber dans le même groupe. La Tchèque Petra Kvitova (WTA 6) et la Suissesse Belinda Bencic (WTA 7) sont les deux autres joueuses du groupe rouge. Le groupe mauve regroupe la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 2), la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 4), la Roumaine Simona Halep (WTA 5) et l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 8), tenante du titre. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales croisées.

En double, Elise Mertens (WTA 3) et Aryna Sabalenka (WTA 2) sont têtes de série N.1. Elles sont tombées dans le groupe rouge et devront défier la tête de série N.3 composée de la Hongroise Timea Babos (WTA 6) et la Française Kristina Mladenovic (WTA 5). Les deux autres paires du groupe sont Latisha Chan (WTA 11) et Chan Hao-ching (WTA 11) ainsi qu’Anna-Lena Grönefeld (WTA 10) et Demi Schuurs (WTA 16).

La paire belgo-biélorusse débutera d’ailleurs son tournoi lundi par un duel contre l’Allemande Grönefeld et la Néerlandaise Schuurs, l’ancienne partenaire de Mertens.

– Le tirage au sort:

Simple:

Groupe rouge: Ashleigh Barty (Aus/1), Naomi Osaka (Jap/3), Petra Kvitova (Tch/6), Belinda Bencic (Sui/7)

Groupe mauve: Karolina Pliskova (Tch/2), Bianca Andreescu (Can/4), Simona Halep (Rou/5), Elina Svitolina (Ukr/7)

Double:

Groupe rouge: Elise Mertens/Aryna Sabalenka (Bel/Blr/1), Timea Babos/Kristina Mladenovic (Hon/Fra3), Latisha Chan/Chan Hao-ching (Tai/5), Anna-Lena Grönefeld/Demi Schuurs (All/P-B/8)

Groupe mauve: Hsieh Su-Wei/Barbora Strycova (Tai/Tch/2), Gabriela Dabrowski/Xu Yifan (Can/Chn/4), Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Tch/6), Samantha Stosur/Zhang Shuai (Aus/Chn/7)

.

Source: Belga