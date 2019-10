Plusieurs entreprises touchées par un incendie dans le Limbourg

Plusieurs petites entreprises logées dans un bâtiment industriel de Beverst (Bilzen, province de Limbourg) ont été frappées par un incendie, vendredi soir. Le hall qui les accueillait a pris feu vers 21h, sans toutefois faire de blessés. Les pompiers et services de secours ont employé les grands moyens et sont parvenus à maîtriser les flammes.

Neuf entreprises se trouvaient dans le bâtiment, chacune avec son propre portail d’entrée. Selon le bourgmestre de l’entité, Johan Sauwens, les dégâts matériels ont été considérables. Les dommages s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers d’euros. Plusieurs voitures de collection appartenant à un garagiste ont notamment été endommagées.

L’incendie a entraîné des fumées et odeurs intempestives. Les habitants des quartiers avoisinants ont été appelés à maintenir fermées leurs portes et fenêtres.

Source: Belga