Les Belges à l’étranger – But et assist pour Tielemans lors de la démonstration record de Leicester à Southampton

Leicester City est rentré dans l’histoire de la Premier League vendredi soir en s’imposant 0-9 à Southampton, réduit à 10 dès la 12e minute, pour le compte de la 10e journée. Youri Tielemans, buteur et auteur d’un assist, a participé à ce qui constitue la plus large victoire à l’extérieur du championnat anglais. Avec des triplés d’Ayoze Pérez (19e, 39e, 59e) et de Jamie Vardy (45e, 59e, 90e+2) et des buts de Benjamin Chilwell (10e), Tielemans (17e) et James Maddison (85e), les « Foxes » se hissent provisoirement à la deuxième place avec 20 points, un de plus que Manchester City qui reçoit Aston Villa samedi et cinq de moins que l’intouchable leader Liverpool qui reçoit Tottenham dimanche.

Leicester est aussi devenu la première équipe, depuis Arsenal en 2003, à voir deux de ses joueurs signer un doublé dans le même match. Leicester City a égalé Manchester United dans la plus large victoire en Premier League. En 1995, les Red Devils s’étaient imposés 9-0 contre Ipswich.

En Allemagne, Sebastiaan Bornauw était titulaire dans l’axe de la défense du FC Cologne pour le déplacement à Mayence. Malgré un but d’ouverture signé Simon Terode à la 14e, les ‘Boucs’ se sont inclinés 3-1 après des réalisations de Jean-Paul Boëtius (21e), Robin Quaison (57e) et Levin Öztunali (82e) pour Mayence. L’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht a été averti en première période.

Au classement, Mayence dépasse son adversaire du jour et grimpe à la 13e place (9 pts) alors que le FC Cologne, promu, est 16e (7 pts).

Aux Pays-Bas, Michael Heylen a joué toute la rencontre perdue par son club du FC Emmen en déplacement au FC Twente (4-1) pour le compte de la 11e journée d’Eredivisie. Le FC Emmen est 14e avec 10 points alors que Twente est 8e (15 pts).

Source: Belga