Jupiler Pro League – Le Sporting d’Anderlecht retombe dans ses travers à Eupen

Le Sporting d’Anderlecht, sans Nacer Chadli blessé, n’est pas parvenu à aligner une troisième victoire de rang en championnat en partageant vendredi à Eupen (0-0) lors du match d’ouverture de la 12e journée de D1A. La première mi-temps, disputée sur un rythme assez lent et garnie de plusieurs erreurs techniques, a été vierge en but. Il a fallu un très bel arrêt d’Hendrik Van Crombrugge pour éviter à l’équipe de Franky Vercauteren d’être menée au score. Le gardien bruxellois, arrivé en provenance d’Eupen cet été, a détourné avec brio une tête de Jonathan Bolingi (19e).

Le second acte a été d’un niveau tout aussi moyen, l’absence du Diable Rouge se faisant ressentir dans l’animation du jeu des Mauve et Blanc. Désireux d’apporter un peu de vivacité sur le plan offensif, Vercauteren a sorti Adrien Trebel pour lancer Francis Amuzu (76e). Après une frappe dans le filet latéral du Bruxellois Derrick Luckassen (83e), Nils Schouterden a encore mis Van Crombrugge à contribution (88e). Dans les arrêts de jeu, le portier du RSCA a évité la défaite aux siens, auteur d’un double arrêt décisif (90e+1).

Au classement, le RSCA est 11e et compte désormais 13 points alors qu’Eupen, qui court toujours derrière son premier succès à domicile, reste 14e (9 pts).

Dimanche, le choc de la journée entre les deux premiers du classement, le Club de Bruges et le Standard, débutera sur le coup de 14h30 au Jan Breydel.

Source: Belga