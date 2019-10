Elite Trophy: pas de demi-finales pour Elise Mertens, battue par Aryna Sabalenka

Elise Mertens ne disputera pas les demi-finales du WTA Elite Trophy, l’équivalent du Masters B. La Limbourgeoise de 23 ans, 18e joueuse mondiale, s’est en effet inclinée en trois sets 6-4, 3-6 et 7-5 après 2 heures et 20 minutes face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 14), 21 ans, dans son deuxième match du groupe Rose, vendredi à Zhuhai en Chine. Ce match était décisif pour la qualification dans le dernier carré. Mertens et Sabalenka, qui avaient remporté ensemble le double dames à l’US Open et qui disputeront le double des WTA Finals la semaine prochaine à Shenzhen, avaient en effet toutes deux gagné leur premier match de poule face à la Grecque Maria Sakkari (WTA 22). Mertens avait battu cette dernière 6-2, 3-6, 6-1 mercredi dans son premier match du round robin. Sabalenka avait aussi dominé Sakkari (6-3, 6-4), qui est éliminée.

Avec deux victoires, Sabalenka, lauréate du tournoi WTA Premier de Wuhan fin septembre, est assurée de terminer en tête du groupe Rose et de disputer les demi-finales.

Douze joueuses participent à ce Masters B, joué sur dur et doté de 2.419.844 dollars. Elles ont été réparties en quatre groupe de trois. La première de chaque poule rejoint les demi-finales.

