Des éclaircies et de la douceur vendredi

Le temps sera sec vendredi sous un ciel légèrement nuageux. Une averse n’est pas exclue en cours de journée, sur l’ouest essentiellement. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Ardenne et 17 degrés ailleurs, selon les prévisions de l’IRM. Le vent sera modéré. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps sera sec. Les minima iront de 8 degrés sur les hauts plateaux de l’est à 14 degrés en bord de mer. Le vent de sud à sud­-ouest restera modéré dans l’intérieur du pays et assez fort en bord de mer.

Le week-end commencera également dans la douceur avec des maxima de 15 et 19 degrés samedi. le temps restera sec, mais en fin de journée, la nébulosité augmentera à partir du nord­-ouest et les pluies atteindront la Côte en soirée puis s’enfonceront sur le pays au cours de la nuit suivante. Le vent restera modéré.

Le temps se rafraichira dimanche pour accompagner le retour de la pluie.

Source: Belga