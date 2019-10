Championnat d’Europe des poids légers – Francesco Patera bat le champion d’Italie Domenico Valentino, et conserve son titre

Le boxeur belge de l’année Francesco Patera, 26 ans, qui remettait son titre de champion d’Europe EBU des poids légers (-61,235 kilos) en jeu contre le champion d’Italie Domenico Valentino, 35 ans, vendredi à l’Allianz Cloud de Milan, l’a conservé au bout des douze rounds du combat. Il a en effet largement confirmé son statut de favori sur le ring, ainsi qu’en témoigne le pointage des trois juges: 117-110, et deux fois 117-111.

Il s’agit de la première défaite de l’Italien en neuf combats.

Patera a lui ajouté une 23e victoire à son palmarès, pour trois défaites.

Le Limbourgeois d’origine italienne disputait vendredi son septième championnat d’Europe, et n’en a perdu qu’un seul, aux points contre le Finlandais Edis Tatli, le 12 décembre 2017 à Helsinki.

Il avait ensuite reconquis la ceinture EBU aux dépens du Britannique Lewis Ritson, de justesse aux points, le 13 octobre 2018 à la Metro Radio-Arena de Newcastle.

Ce duel avait même été promu « combat de l’année » par la fédération europénne.

Un autre Belge, Ilias Achergui, a lui échoué dans sa tentative de ravir le titre de champion international IBF des super-moyens (-76,203 kg) au tenant italien Daniele Scardina, au cours du même gala de vendredi à l’Allianz Cloud de Milan.

Vainqueur aux points à l’unanimité des trois juges (97-92 et deux fois 98-91), Scardina, 27 ans, reste ainsi invaincu en 18 combats (18 victoires, dont 14 avant la limite!).

Achergui, 26 ans, a lui subi une cinquième défaite en 19 combats, pour 13 victoires et un nul.

