Une toile peinte avec le corps d’une femme devrait atteindre des sommets

« Barbara (ANT 113) » sera mise en vente le 13 novembre prochain dans le cadre de la vente d’oeuvres d’art contemporain et d’après guerre-organisée par Christie’s à New York.

La toile monumentale de Klein fait partie de la série « Anthropométries ». Pour cette illustre série, le peintre français a dirigé des modèles féminins nus, couverts de peinture, qui devaient réaliser des empreintes de leurs corps sur les toiles.

« Je me suis servi de pinceaux vivants pour peindre, en d’autres termes du corps nu de modèles vivants enduits de peinture, ces pinceaux vivants étant constamment placés sous mes ordres », a expliqué l’artiste dans « Le manifeste de l’hôtel Chelsea » en 1961.

En tant que figure directrice du mouvement artistique français du Nouveau Réalisme, Yves Klein aspirait à découvrir de nouvelles manières de percevoir le réel. Il a notamment relancé la tradition des nus avec sa série « Anthropométries » sans pour autant recourir aux moyens traditionnels de la représentation.

Le ‘bleu Klein’

« Barbara (ANT 113) », qui est l’une des plus grandes oeuvres de la série « Anthropométries », affiche le bleu signature de l’artiste, ces pigments bleu outremer, dont il a déposé le nom en 1960.

Cette peinture est estimée entre 12 et 18 millions de dollars par Christie’s, elle pourrait potentiellement battre le record d’oeuvres issues de la série « Anthropométries ». Le tableau le plus cher de la série jamais vendu était « Le Buffle (ANT 93) », adjugé à 12,4 millions de dollars en 2010 par Christie’s à New York.

Une partie des bénéfices de la vente de « Barbara (ANT 113) » sera reversée pour soutenir les activités de la Water Academy for Sustainable and Responsible Development Foundation. Cette initiative environnementale basée en Suisse, fondée en 2016, aide à faciliter l’établissement, l’avancement et l’échange d’informations scientifiques et culturelles ayant trait à l’accès et à la gestion de l’eau.

« ‘Barbara (ANT 113)’ d’Yves Klein déborde de dynamisme et d’intensité représentant un moment culminant dans la célèbre série ‘Anthropométries’, une extraordinaire explosion de production artistique qui a donné naissance à certaines des toiles les plus révolutionnaires du 20ème siècle », a commenté Alex Rotter, en charge des ventes d’art contemporain et d’après-guerre chez Christie’s.