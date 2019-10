Halloween : ce qu’il ne faudra pas rater dans les parcs d’attractions

Halloween est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les parcs d’attractions, qui proposent de redécouvrir leurs attractions et leur ambiance sous le prisme des frissons. De Disneyland Paris jusqu’à Europa-Park, voici ce qu’ils vous ont mijoté pour augmenter votre rythme cardiaque…

Disneyland Paris

> Jusqu’au 3 novembre

La saison de Halloween a déjà démarré dans le parc de Mickey et ses amis. Les méchants de Disney reprennent possession du parc et accueillent un nouveau membre : Ursula, l’ennemi de la petite Sirène. Alors que les autres stars de Disney enfileront leurs costumes de Halloween, les visiteurs découvriront une nouvelle version de l’attraction Phantom Manor. Côté soirée, Disneyland Paris donne rendez-vous les 26 et 31 octobre, pour vivre le parc jusqu’à 2h du matin, au rythme des DJ sets de Mike Williams et Ofenbach. Quelques attractions officieront jusqu’à cette heure tardive, dont Big Thunder Mountain.

Europa-Park

> Jusqu’au 3 novembre

Tous les vendredis et samedis, jusqu’au 2 novembre, ainsi que les 2, 3, 13 et 20 octobre et tous les soirs du 24 octobre au 2 novembre (sauf les 28 et 29), les visiteurs accéderont au parc à partir de 18h45 pour vivre les « horror nights – Traumatica ». Réservées aux plus de 16 ans, ces soirées les engageront dans une bataille de monstres, répartis en cinq factions. Chacun devra choisir son camp. Plusieurs attractions seront ouvertes à cette occasion, dont Pegasus – The Night Coaster. Une grande soirée musicale, animée par un line-up de DJs, aura lieu le 31 octobre, jusqu’à 2h du matin.

Bellewaerde

> A partir du 5 octobre

Lors de cette nouvelle saison frissonnante, le parc belge organisera une Halloween Night le vendredi 25 octobre (interdite aux moins de 16 ans), qui se déroulera de 18h à 23h. Les visiteurs devront maîtriser leurs émotions puisque plus de 75 personnages seront chargés de faire monter leur rythme cardiaque durant toute la soirée. Bellewaerde programmera également des ouvertures nocturnes, jusqu’à 21h, pour découvrir le parc décoré sur le thème saisonnier, les 19, 26 et 31 octobre ainsi que les 1er et 2 novembre.

Domaine des Grottes de Han

> Jusqu’au 3 novembre

Du 26 octobre au 3 novembre, la folie d’Halloween s’empare du Domaine des Grottes de Han. Un programme haut en couleur : décors, animations et Nocturnes « Hanlloween », en plus des personnages espiègles et fantastiques qui ont envahi le Domaine… de quoi faire frissonner de plaisir les petits comme les grands !

Parc Astérix

> A partir du 5 octobre

Pour cette nouvelle saison de Peur sur le Parc, une nouvelle maison hantée sera ouverte aux visiteurs qui s’engageront dans des catacombes où ils resteront piégés. 14 salles composeront les 300 m² de l’attraction, prévue pour les effrayer à coup d’éboulements, de cadavres, de fumée et autres effets 5 € supplémentaires sur le billet d’entrée. Par ailleurs, le parc sera ouvert jusqu’à 1h du matin les 30 et 31 octobre ainsi que les 1er et 2 novembre. Un billet spécial, d’une valeur de 39 € sur le web, sera nécessaire.