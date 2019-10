De l’art sur papier, à la gare ou en Lego

L’événement Art on Paper est de retour à Bozar et dans une pléiade de galeries, Jay-Jay Johanson est au Botanique ce dimanche, Paul Delvaux aime toujours autant les trains 25 ans après sa mort, et les enfants adorent la musique et surtout les Lego.

De l’art et du papier

Art on Paper, le salon international du dessin contemporain célèbre à à Bozar, son cinquième anniversaire du 25 au 27 octobre avec également le lancement de la Semaine du dessin de Bruxelles.

Après cinq éditions, Art on Paper peut être considéré comme étant l’une des plus importantes expositions de dessin contemporain en Europe. Cette année, elle souhaite créer un véritable élan. C’est pourquoi, pour la première fois, Art on Paper a lieu à la fin du mois d’octobre et non pendant le week-end des galeries à Bruxelles (en septembre).

En outre, l’exposition lance sa première semaine du dessin de Bruxelles afin d’élargir la vision sur la vitalité, la qualité et la diversité du dessin contemporain. Durant cette semaine, une vingtaine d’institutions artistiques bruxelloises proposeront un programme d’exposition varié.

Rinus Van de Velde débarquera notammant avec un dessin mural au Beursschouwburg, tandis que le Botanique proposera des œuvres de Léa Boulossovitch. Plusieurs galeries proposent en outre un solo show d’un artiste.

Paul Delvaux, l’homme qui aimait les trains

A l’occasion des 25 ans de son décès, Paul Delvaux (1897-1994), dont une grande partie de l’oeuvre s’inspire du monde ferroviaire, est mis à l’honneur au Train World jusqu’au 15 mars 2020.

Le musée des chemins de fer expose pour l’occasion une cinquantaine de pièces et d’objets personnels du peintre surréaliste, provenant du musée qui lui est consacré à Saint-Idesbald et de collections privées. Un train de la SNCB aux couleurs de l’artiste circule également sur le réseau.

Parmi les toiles, dessins et tableaux de l’artiste que le public peut découvrir figurent des œuvres phares comme «La Gare forestière» (1960), ainsi que des tableaux mettant en scène des femmes dans l’univers des trains.

Un Big Bang pour les enfants

Le Big Bang Festival, qui s’adresse prioritairement aux enfants à partir de 5 ans et qui propose un programme de « musique audacieuse et de l’Art pour jeunes oreilles », aura lieu le 3 novembre de 13h à 17h30 à Bozar à Bruxelles, à la fin des vacances d’automne.

Bozar se transformera alors en un « labyrinthe d’aventures musicales » avec des sonorités classiques ou nouvelles, des improvisations musicales et des compositions présentées de manière à plaire davantage aux plus jeunes. Le Big Bang Festival est lauréat de l’Effe Award, qui récompense les festivals les plus innovants en Europe.

Une plongée dans les Lego

La grande exposition de Lego Bricklive se tient jusqu’au 3 novembre sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Il s’agit de la deuxième édition de cet événement dans la capitale. De nombreuses activités immersives et interactives sont au programme.

Ce second opus a été voulu quasiment deux fois plus grand que pour sa première venue à Bruxelles. L’exposition composée de 5 millions de briques s’étend sur 8.000 m², découpés en 22 espaces interactifs dédiés aux licences les plus populaires. Des androïdes guident dès leurs arrivées les visiteurs jusqu’à la billetterie.

Music Maestro

Quelques découvertes pour certains et confirmations pour d’autres dans les prochains jours. On commencera ce vendredi soir par la virulente Kate Tempest au Théâtre national, tandis que le bien bien plus posé Grand Corps Malade sera au Cirque Royal.

Samedi, on nous annonce un été torride à l’Ancienne Belgique grâce à la pop de The Lighthouse. Dimanche, on ne peut que trop conseiller le crooner jazz – trip-hop Jay-Jay Johanson au Botanique venu nous présenter son magnifique dernier album.

Dans des temps plus lointain, n’hésitez pas à pointer dans votre agenda la présence de Machine Head à Forest National (31/10), Actress au C12 ainsi que Archive à l’AB (2/11), mais aussi les légendes du punk britannique UK Subs au Magasin 4 le même jour.