Pour Halloween, les plateformes de streaming et les chaînes classiques prévoient une programmation spéciale. Tour d’horizon des films et séries devant lesquels vous faire peur.

Netflix offre évidemment le choix le plus large. Au niveau séries, les amateurs d’horreur devraient apprécier la dernière du genre de la plateforme, «The Haunting of Hill House», une anthologie dont la première saison est librement adaptée du roman « Maison hantée » de Shirley Jackson. La sombre «Penny Dreadful», qui s’intéresse à différentes figures emblématiques de la littérature d’horreur, est également idéale pour l’occasion !

Côté films, Netflix a récemment dévoilé le body horror « Wounds », avec Armie Hammer et Dakota Johnson au casting, mais aussi « Dans les hautes herbes », une adaptation de la nouvelle de Stephen King et son fils Joe Hill. « Eli », du réalisateur de « Sinister 2 », met pour sa part en scène un garçon de 11 ans qui subit un traitement expérimental dans une clinique isolée.

Au niveau » valeurs sûres « , vous pouvez également opter pour « Le projet Blair Witch », « Scream » ou encore « Simetierre » (celui de 1989).

Sur Amazon, les téléspectateurs pourront se faire peur devant la saison 2 de« The Purge » ou la saison 3 de « Lore » mais également devant les nouvelles séries « Into the dark » – une anthologie dont chaque épisode est basé sur une fête du calendrier américain – et « The Terror : Infamy », qui se déroule durant la Seconde guerre mondiale. Prime Video proposera également de revoir « American Psycho » et des films inédits comme « Haunt » ou « Mary ».

Pour sa part, Be tv fera dans l’indémodable en diffusant « Halloween », classique de John Carpenter, demain sur Be 1.

Histoires étranges sur RTL

Sur RTL-TVI, toute la soirée du 31 octobre sera placée sous le signe de l’horreur. En début de soirée, Jill et Michaël Miraglia présenteront le magazine « Halloween : les histoires belges de l’étrange » dans lequel on pourra, notamment, découvrir des histoires bien de chez nous qui donnent la chair de poule… Les téléspectateurs pourront ensuite découvrir une grande première : l’excellent « Miss Peregrine et les enfants particuliers » de Tim Burton. La soirée se terminera avec le court-métrage musical « Candy », signé Loïc Nottet. Sept films d’horreurs seront par ailleurs disponibles gratuitement sur RTLplay dès aujourd’hui.

De son côté, la RTBF prévoit une programmation spéciale Halloween sur OUFtivi et une édition spéciale du « Jardin Extraordinaire » ce dimanche.