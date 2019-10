Un dramatique accident a coûté la vie au conducteur d’une Tesla. L’enquête a montré que lorsque son véhicule a pris feu, l’homme s’est retrouvé pris au piège car les portes refusaient de s’ouvrir.

La place de plus en plus importante qu’occupe l’électronique dans les voitures n’a pas que du positif. L’automatisation occupe une place omniprésente dans les véhicules électriques du constructeur américain Tesla. La Model S par exemple ne dispose pas de poignées apparentes à ses portières. Les poignées sont rétractables et sortent automatiquement lorsque le propriétaire s’approche du véhicule.

Malheureusement, cette technologie a coûté la vie à un conducteur de Tesla. Les faits se sont déroulés en février dernier, en Floride, aux États-Unis. Au volant d’un Tesla Model S, Omar Awan a violemment percuté un palmier lors d’un accident de la route. Suite à la violence du choc, l’homme de 48 ans a perdu connaissance. Dans le même temps, l’accident a endommagé la batterie électrique du véhicule qui a pris feu.

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. (🎥 via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx

— Marcine Joseph (@MJ_Reports) February 24, 2019