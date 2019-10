Pour Camille Cerf, les Français ne sont pas prêts à avoir une Miss France ronde

Camille Cerf, Miss France 2015, s’est exprimée sur les accusations de grossophobie dont le concours Miss France est la cible.

Cela fait quelques semaines qu’une polémique enfle en France autour du concours Miss France. En cause, les accusations d’Amandine Billoux, candidate à Miss Auvergne, sur la supposée grossophobie qui entoure le concours. Cette jeune femme de 24 ans a en effet affirmé, sur le plateau de « Touche Pas à Mon poste », avoir été écartée du concours à cause de son poids et de sa taille 42. « On m’a clairement dit : Tu as une très jolie tête, mais le corps ne passe pas », déplore-t-elle.

Des propos auxquels a réagi Camille Cerf, Miss France 2015, dans l’émission Buzz TV du Figaro. « Le comité Miss France n’est pas coupable. En réalité, cette candidate n’a jamais eu affaire au comité Miss France, seulement au délégué de Miss Auvergne avec qui il y a peut-être eu un problème. En tout cas, ce n’est pas une bonne solution de régler ses soucis par les médias. Surtout quand on ne porte pas plainte derrière, ce qui est son cas. Faire un procès à la télévision, c’est chercher les problèmes là où il n’y en a pas », a-t-elle déclaré.

Pour elle, ce sont plutôt les Français, et non le comité Miss France, qui ne sont pas prêts à voir des femmes rondes sur le podium. « En réalité, les Français, aujourd’hui, ne sont pas prêts à voir des Miss France avec vraiment beaucoup de formes sur les podiums. Et nous, à l’organisation Miss France, on se bat pour avoir cette diversité », a-t-elle conclu.