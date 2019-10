Louis Sarkozy se confie sur son enfance et ses nombreux « pères »

À l’occasion de la sortie de son livre coécrit avec sa mère, le fils de Nicolas Sarkozy a enchaîné des interviews dans lesquelles il s’est confié sur son passé et son futur.

À l’occasion de la sortie de livre intitulé « Une envie de désaccord(s) », écrit avec sa maman Cécilia Attias, Louis Sarkozy a été interviewé par le magazine Elle. L’occasion pour celui qui a aujourd’hui 22 ans de revenir sur son enfance, et plus particulièrement sur ses gardes du corps, qu’il considérait comme des papas. « Le souvenir le plus présent, c’est celui de mes officiers de sécurité. Je n’avais pas vraiment d’amis de mon âge, je rentrais des cours et j’allais au club de tir des Pistoliers d’Auteuil avec les membres du service de protection, je partais en vacances avec les maîtres d’hôtel… Ils étaient chargés de ma sécurité, mais je les voyais comme des papas », confie-t-il.

Egalement invité sur France Inter, Louis Sarkozy s’est aussi exprimé sur la question d’une éventuelle carrière politique sur les traces de son père. « Je n’ai aucune volonté politique, je vous l’assure, mais on en reparle en 2035 », a-t-il expliqué, répondant à sa mère qui voit en lui « l’homme politique de demain ».