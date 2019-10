Plan climat: le gouvernement Vervoort coupe l’herbe sous le pied à la concertation interfédérale

Le gouvernement bruxellois se réjouit d’être le premier à déposer sa contribution au Plan National Energie-Climat, mais il coupe l’herbe sous le pied de la concertation interfédérale qui devait avoir lieu dès le mois de novembre, a déploré jeudi le MR. L’équipe Vervoort a adopté jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire, la version définitive de la contribution bruxelloise au Plan National Energie-Climat (PNEC) pour 2030 qui doit être transmis à la Commission européenne pour le 31 décembre prochain au plus tard. « Le PNEC est un plan national qui doit être concerté avec le fédéral et les deux autres régions. En travaillant dans son coin, le gouvernement bruxellois prive la Belgique d’un plan global qui aurait pu être davantage concerté afin de décupler les efforts et les résultats. Cela démontre le peu de respect qu’il a pour les organes de concertation comme le comité de concertation dans un contexte où on en a pourtant plus que jamais besoin », a dénoncé le groupe MR du parlement bruxellois dans la foulée.

Les libéraux francophones de la capitale s’interrogent par ailleurs sur les moyens budgétaires, dont on ne voit trace dans la communication du gouvernement, qui seront nécessaires pour rencontrer la volonté de renforcer l’objectif de réduction des émissions de C02 à hauteur de 40% à l’horizon 2030 par rapport à 2005 (initialement 32%).

A l’approche d’Halloween, la députée MR Viviane Teitelbaum a dénoncé à ce propos « un budget fantôme qui fait peur », le ministre Ecolo Alain Maron ayant selon elle reconnu que les moyens permettant d’atteindre les objectifs doivent encore être trouvés.

Dans ses recommandations du mois de juin sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Belgique 2021-2030, la Commission européenne avait demandé au pays davantage de précisions sur les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, tant sur la portée des mesures que sur le calendrier de leur mise en œuvre.

