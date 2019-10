Plan Climat bruxellois – La Febiac « préoccupée » quant à l’aspect réaliste de l’abandon des moteurs thermiques

La Febiac, la fédération belge de l’industrie de l’automobile, se dit jeudi « très préoccupée » à la suite de l’annonce du gouvernement bruxellois de son « Plan Climat ». Ce plan table sur une sortie du diesel au plus tard à l’horizon 2030 et essence et LPG au plus tard en 2035.

Les voitures à moteur thermique sont donc appelées à disparaitre de la ville.

« La nouvelle annonce phare du gouvernement bruxellois est impossible à mettre en œuvre sans être accompagnée d’un plan d’action fort et clair », pointe la Febiac, qui estime justement que les autorités bruxelloises sont imprécises sur ce point.

L’industrie automobile investit « massivement » pour produire des voitures électriques ou hybrides, mais « Bruxelles accuse un retard considérable (…) en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure de recharge », entre autres, estime la fédération. Il n’y aurait actuellement pas de plan ou de budget pour résorber ce retard.

Febiac regrette aussi que le gouvernement ne « tienne aucun compte » de moteurs à combustion qui deviennent moins polluants grâce à des carburants « nouveaux, synthétiques ou renouvelables ».

Source: Belga