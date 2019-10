Peter Sagan va découvrir le Giro en 2020

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe) va découvrir le Giro en 2020. Le Triple champion du monde va en effet participer pour la première fois de sa carrière au Tour d’Italie l’année prochaine, a indiqué son équipe Bora-hansgrohe jeudi en marge de la présentation du parcours de l’édition 2020 à Milan. Sagan sera aussi au départ du Tour de France l’année prochaine. Peter Sagan, 29 ans, a disputé douze grands tours, avec huit participations au Tour de France et quatre au Tour d’Espagne. Il a remporté 12 étapes au Tour, où il a enlevé sept fois le maillot vert et quatre étapes à la Vuelta, qu’il n’a plus disputée depuis 2018.

Sagan va prendre part à son premier Giro. Le Slovaque avait pour habitude de prendre part au Tour de Californie après les classiques du printemps, mais il a modifié son programme pour 2020.

« L’Italie a une place à part dans mon cœur », déclare Peter Sagan sur le site de Bora-hansgrohe. « Ces dix dernières années, j’ai eu l’opportunité de disputées plusieurs des courses les plus prestigieuses en Italie, mais il manquait quelque chose, le Giro. Je ne pense pas qu’il y ait un seul coureur qui ne rêve pas de prendre part à la Corsa Rosa, une des plus belles au monde. Je suis donc heureux d’annoncer que je serai au départ le 9 mai à Budapest. Ca ne sera sans doute pas une course facile mais je suis impatient. Avec les trois jours en Hongrie, j’aurai en outre la chance de rouler près de la Slovaquie ».

Le Tour d’Italie 2020 se déroulera du 9 au 31 mai. Il débutera par un contre-la-montre de 9,5 kilomètres à Budapest, la capitale de la Hongrie, et se terminera aussi par un chrono individuel, qui reliera Cernusco sul Naviglio à Milan sur 16,5 km.

Source: Belga