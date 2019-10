Mertens, qui a dépassé Maradona, est « fier d’être un peu plus dans l’histoire de Naples »

Auteur de ses 115e et 116e buts sous le maillot de Naples, mercredi en Ligue des Champions, Dries Mertens a rejoint puis dépassé Diego Armando Maradona, véritable légende au pied du Vésuve, au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. « Je suis très heureux pour ce doublé car je suis un peu plus dans l’histoire de Naples, ce qui me rend fier », a commenté le Diable Rouge sur le site du club après la victoire 2-3 des ‘Partenopei’ à Salzbourg. Mertens pointe à présent à seulement cinq buts du record de Marek Hamsik, qui a été son équipier avant de rejoindre le Dalian Yifang, le club de Yannick Carrasco, en Chine. « J’ai dépassé Diego qui a été l’idole absolue de cette ville et à présent j’espère rejoindre aussi Marek. Je ne dis rien à Marek, mais j’espère pouvoir le dépasser rapidement, peut-être avant Noël. »

« Cet accomplissement est une joie au niveau personnel, mais aussi pour l’équipe, car je tiens toujours aux résultats de Naples avant tout », a ajouté le Diable Rouge. « Il était important de recommencer à gagner à l’extérieur parce que cela nous donne du moral. »

Naples est en tête du groupe E avec 7 points, un de plus que Liverpool. Salzbourg suit avec 3. Genk (1) est dernier.

Source: Belga