Ligue des Champions – Klopp n’a « pas beaucoup apprécié le match », mais bien le résultat

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, n’a que modérément apprécié le match que son équipe a gagné 1-4 à Genk mercredi en Ligue des Champions. « Mais après la première mi-temps, nous avons fait la différence », a-t-il assuré en conférence de presse. « Il y a eu de bons moments. Le début a été excellent mais je ne sais pas pourquoi, on s’est mis à perdre beaucoup de ballons faciles et c’est ce qu’il y a de plus difficile à défendre », a dit le coach des Reds. « Ça a duré tout le reste de la première période. Les quatre buts étaient fantastiques, on aurait pu en marquer plus mais on a fait le boulot. Les années précédentes on n’aurait peut-être fait qu’un nul ou même perdu, mais tout va bien. Je n’ai pas beaucoup apprécié ce match, mais j’apprécie beaucoup le résultat ».

Genk a joué une bonne première mi-temps, était d’avis le coach Klopp, « et nous avons eu des moments très difficiles. Après la pause, suite au second but d’Oxlade-Chamberlain, il en était fini de Genk. Nous avons encore marqué un 3e et 4e, et il restait encore de l’espace ».

Le coach des Limbourgeois Felice Mazzu a surpris en mettant Paul Onuachu à l’avant-poste. « Je ne m’y attendais vraiment pas en effet », a déclaré Klopp, qui s’est dit embêté d’avoir un jeune et grand joueur à l’avant, soit « un autre type que Ianis Hagi, auquel nous nous attendions ».

« Ce fut un geste intelligent de Mazzu. Onuachu a pu peser de tout son poids dans le match (…) sans toutefois avoir de conséquence sur le résultat », a estimé l’entraîneur de Liverpool.

Source: Belga