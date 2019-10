Les bénéfices d’Amazon en chute libre, le titre souffre en bourse

Les bénéfices d’Amazon ont connu une baisse conséquente au troisième trimestre, malgré un e-commerce et des services cloud florissants. Le niveau élevé des dépenses a entraîné une diminution de 28% du bénéfice net, à 2,1 milliards de dollars (1,0 milliard d’euros), a indiqué la société américaine jeudi. Un résultat largement en dessous des attentes des investisseurs, ce qui a fait plonger l’action d’environ 8% après-bourse. Amazon a pourtant dépassé les attentes quant à son chiffre d’affaires: +24%, à 70 milliards de dollars. Toutefois, les perspectives annoncées pour la période des fêtes de fin d’année ont déçu les analystes. Amazon s’attend en effet à des ventes comprises entre 80 et 86,5 milliards de dollars au 4e trimestre.

Amazon subit une concurrence toujours croissante, celle notamment du géant US Walmart, qui développe ses activités en ligne.

Par ailleurs, l’activité lucrative du cloud proposée par Amazon, avec des services informatiques et des espaces de stockage offerts dans le monde entier, continue à grandir. Le chiffre d’affaires de la plateforme AWS a augmenté de 35% pour atteindre près de 9 milliards de dollar au 3e trimestre.

En outre, Amazon a récemment enregistré une forte augmentation des dépenses de près de 14 milliards de dollars en glissement annuel.

Source: Belga