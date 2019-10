La campagne ‘Love Football’ espère doubler le nombre de joueuses d’ici 2024

Les Red Flames et l’Union belge de football (URBSFA) ont lancé jeudi la campagne « Love Football » dans les écoles pour encourager les filles à jouer au football. A partir de janvier 2020, l’URBSFA se rendra dans plus de cent écoles réparties aux quatre coins du pays pour y rencontrer les enseignants, les jeunes filles et leurs parents. L’Union Belge veut ainsi inspirer les filles âgées de 5 à 12 ans et leur faire découvrir le football

Début octobre, l’Union belge comptait 39.901 footballeuses dans ses rangs et 673 équipes exclusivement féminines participant à une compétition réservée aux filles. « Il s’agit d’une augmentation de plus de 6% et d’une évolution très positive pour la quatrième année consécutive », a indiqué l’Union belge.

L’Union belge ne compte par en rester là et souhaite passer à 80.000 joueuses de football, femmes et filles confondues, d’ici 2024.

Dans ce cadre, la campagne « Love Football » aura pour but de faire découvrir de manière ludique le football aux jeunes filles et à leurs parents, par l’intermédiaire de leurs enseignants. Différentes initiatives sont prévues, comme une « Love Football Dance », imaginé par les Red Flames Shari Van Belle et Elena Dhont, et une « Love Football Cup ». Ainsi, un grand tournoi national de football pour les filles âgées de 7 à 9 ans (U9) et de 9 à 11 ans (U11) sera organisé de mars à mai 2020 à quatre endroits : Gand (Blaarmeersen), Louvain (Sportkot), Liège (Standard de Liège) et Tubize (Belgian Football Centre). Des initiations seront également organisées durant l’année.

