Julien Vermote rejoint Cofidis

Julien Vermote évoluera la saison prochaine au sein de Cofidis, a annoncé jeudi la formation française. Vermote, 30 ans, a couru ces deux dernières saisons chez Dimension Data après avoir roulé pendant sept ans sous les couleurs de Quick-Step.

Le directeur général Cédric Vasseur le qualifie de « pièce essentielle du dispositif 2020 ». « Il peut apporter tout son savoir-faire, sa science de la course mais aussi sa culture des courses d’un jour. »

« Cofidis est une équipe qui a une histoire avec le cyclisme et ça compte énormément pour moi », a commenté Vermote. « L’équipe étant basée dans le nord de la France, j’ai une proximité géographique et affective avec elle. Cela donne forcément plus d’énergie et de motivation quand tu évolues pour une équipe qui a la même culture du cyclisme. Avec Cédric (Vasseur), nous avons une vision du cyclisme identique et c’est ce qui m’a plu. »

« Dans ma carrière, j’ai toujours travaillé beaucoup pour mes leaders, qu’ils soient sprinteurs (Cavendish, Kittel, Giviria) ou non (Kwiatkowski, Uran, Gilbert) », a ajouté le coureur belge. « J’ai envie d’aider l’équipe et de travailler notamment pour Elia (Viviani) et Christophe (Laporte). Mais dans le même temps, j’aspire aussi à tenter ma chance dans un rôle plus libre, notamment pendant les classiques. Je suis persuadé que nous allons former une très grande équipe la saison prochaine. »

Vermote compte deux étapes du Tour de Grande-Bretagne (en 2014 et 2016) les Trois Jours de Flandre-Occidentale (2012) à son palmarès.

Source: Belga