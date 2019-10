Europa League – Le coach de Wolfsburg: « Nous avons été un peu nonchalants »

Alors qu’il menait 0-2 après 25 minutes, l’entraîneur de Wolfsburg Oliver Glasner a vu son équipe se faire rejoindre à la marque par La Gantoise dans le temps additionnel jeudi soir. « Nous devons admettre que dans la dernière demi-heure, nous avons eu du mal à sortir, un but de Gand était dans l’air », a reconnu Glasner. « Gand a gagné ses onze derniers matches à domicile. On a aussi vu qu’il y avait beaucoup d’ambiance dans le stade et ça ne nous a pas facilité la tâche. »

« Je suis très satisfait des 35 premières minutes, il y avait beaucoup de pression et nous avons joué de manière compacte. Après, nous avons été un peu plus nonchalants. Gand a pris confiance dès son premier but. Nous avons eu des occasions pour finir le match mais nous ne l’avons pas fait. Une victoire était certainement à notre portée. »

Dans l’autre match du groupe, Saint-Etienne et Oleksandriya ont également partagé: 1-1. Au classement, Gand et Wolfsburg comptent cinq points, Saint-Etienne et Oleksandriya deux. « Toutes les équipes ont un point de plus après cette journée. Dans ce groupe, toutes les équipes sont proches les unes des autres. Maintenant, nous devons gagner à domicile contre Gand dans deux semaines, pour nos supporters. »

