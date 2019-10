David Goffin éliminé en 8e de finale à Bâle

David Goffin a été éliminé en 8e de finale (2e tour) du tournoi de tennis ATP de Bâle, épreuve sur surface dure dotée de 2.082.655 euros, jeudi, en Suisse. Goffin, 13e joueur mondial et tête de série N.6, s’est incliné en trois sets 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) et 7-5 face à l’Américain Reilly Opelka (ATP 37), après 2 heures et 25 minutes de jeu. Dans le premier set, aucun des joueurs ne parvenait à prendre le service de son adversaire. Le jeu décisif tournait à l’avantage de Goffin, 7/4. Le scénario était identique dans le deuxième set: aucun break jusqu’au jeu décisif. Cette fois, Opelka tirait son épingle du jeu (4/7). Les deux joueurs se tenaient également de près dans le troisième set, jusqu’au dernier jeu. Sur son service, le Liégeois perdait alors le jeu, le set et le match, son second duel face à Opelka.

Goffin, 28 ans, et Opelka, 22 ans, s’étaient jusqu’à présent affrontés une fois, à l’Open d’Australie 2017. Le Liégeois l’avait emporté en cinq sets. En quarts de finale, Opelka rencontrera le Français Richard Gasquet (ATP 64) ou l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 10/N.4).

Absent l’année dernière en raison d’une blessure au coude, David Goffin avait atteint les demi-finales à Bâle en 2017, battu par Roger Federer. Le Suisse l’avait aussi dominé en quart de finale en 2015 et en finale en 2014.

La semaine dernière, David Goffin avait été éliminé au 2e tour de l’European Open à Anvers.

Source: Belga