Un bilan positif pour les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve

Le CSE Animations, organisateur de la 42e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve clôturée ce jeudi à 13h, a confirmé le bilan positif déjà évoqué dès la fin de la nuit.

Les 60 concerts et les multiples animations programmés dans toute la ville universitaire durant l’événement ont attiré du monde: plus de 40.000 personnes selon l’organisation. La Croix-Rouge a traité 119 patients cette année, contre 135 l’an dernier. Et les évacuations vers un hôpital ont diminué d’un tiers.

« La 42e édition des 24 heures vélo était sportive, inclusive et axée sur la prévention », résument les responsables.

La prévention, ce sont notamment les chèques-taxis qui étaient proposés à moitié prix pour permettre aux étudiants de rentrer en toute sécurité après la fête. Plus de 150 chèques ont été vendus et employés lors de cette édition. Les organisateurs avaient également mis en place le plan SACHA, pour Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions. Au total, 150 bénévoles étaient présents sur le terrain pour interpeller les étudiants sur cette problématique.

Pour la première fois, le CSE Animations avait également conseillé aux participants de consulter l’application MaCommunauté, pour rester informer non seulement de quelques « bons plans » mais aussi pour recevoir des informations de prévention, les horaires des trains spéciaux et des navettes de bus pour le retour vers d’autres campus, ainsi que des infos en temps réel sur l’organisation. Cette application a été téléchargée par plus de 1.700 personnes.

Dans le but d’ouvrir davantage l’événement vers l’extérieur, une nouvelle catégorie pour les vélos participant aux 24 heures avait été créée cette année: il s’agissait d’accueillir des entreprises. Seules trois équipes se sont lancées pour cette première mais l’engouement est bien présent. Le CSE Animations compte lancer la promotion de ce nouveau volet de la fête bien plus tôt en 2020, pour attirer davantage de participants.