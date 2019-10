Nicki Minaj mariée en urgence

La rappeuse Nicki Minaj a épousé son compagnon Kenneth Petty ce lundi 21 octobre, dans l’urgence, sans amis ni famille à leurs côtés.

La star américaine Nicki Minaj est officiellement devenue madame Onika Tanya Maraj-Petty. La rappeuse a épousé son ami de toujours et compagnon depuis près d’un an et demi, Kenneth Petty. Elle a annoncé cette heureuse nouvelle via Instagram.

Le couple s’est marié ce lundi, à Los Angeles, en seule compagnie du pasteur qui a célébré et officialisé leur union. Mariés dans l’urgence, leurs proches, amis et familles n’étaient pas présents pour l’occasion.

Pourquoi une telle précipitation ?

Nicki Minaj et Kenneth Petty avaient reçu une licence en juin, renouvelée ensuite au mois d’août. Elle avait alors annoncé qu’elle serait mariée dans les 80 jours, puisque la validité des documents prenait fin après 90 jours. En cette fin du mois d’octobre, le terme approchait dangereusement, et c’est donc dans l’urgence que les tourtereaux se sont unis légalement.

Le couple tout juste marié prépare donc désormais une grande fête qui réunira tous leurs proches pour célébrer leur union.

Leur histoire d’amour avait suscité polémiques et commentaires en raison du passé criminel de Kenneth Petty, qui fut condamné pour agression sexuelle et homicide involontaire. Les deux affaires n’étaient pas liées.