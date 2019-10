Johnny Depp forcé à révéler sa consommation de drogue et d’alcool

L’acteur est obligé par la justice de dévoiler son dossier médical, et plus particulièrement les données sur sa consommation de drogue et d’alcool. Amber Heard, son ex-femme, entend se servir de ces informations pour le discréditer, dans la bataille judiciaire (et médiatique) qui les oppose depuis maintenant trois ans.

Après avoir accusé son ex-mari de violences conjugales, Amber Heard est aujourd’hui accusée de diffamation, un procès à 50 millions $ (45 millions €) que Johnny Depp a lancé à son encontre au printemps dernier.

D’après un nouveau jugement dans cette affaire, dont le média américain Deadline se fait l’écho, l’acteur a jusqu’au 15 novembre pour remettre des documents médicaux aux avocats de la partie adverse. Ceux-ci doivent contenir les informations concernant sa consommation de drogues et d’alcool, particulièrement à l’époque où il était en couple avec Amber Heard.

Lâché par ses avocats

Dans la foulée, Johnny Depp se retrouve une nouvelle fois poursuivi en justice, mais cette fois par ses propres avocats. Ceux-ci lui reprocheraient de ne pas avoir régler une (grande) partie de leurs honoraires, quelque 315.000 € (350.000$).

D’après des informations obtenues par le Daily Mail, l’acteur n’aurait payé que 187,700$ sur les 535.700$ facturés par le bureau d’avocats.

Les avocats de chez Buckley LLP ont donc demandé l’établissement d’un privilège sur les propriétés de l’acteur en Californie. Johnny Depp possède cinq demeures dans la région de Los Angeles.