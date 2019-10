Circuit rando: Sur les hauteurs de la Semois

La Semois forme de magnifiques méandres dans le sud du pays. Un parcours particulièrement agréable, ponctué d’échelles et de passages rocheux, permet de s’aventurer entre les lacets formés par la rivière.

Distance: 11 km



Dénivelé: 427m D+



Durée: 3 heures



Niveau de difficulté: 2/5

A voir sur le chemin : La vallée de la Semois est sans doute l’une des plus belles de Belgique. La rivière a dû serpenter entre les couches de sédiments pour se frayer un passage, créant de magnifiques méandres surplombés de points de vue. Le village de Rochehaut offre un beau panorama sur un des lacets de la rivière.

Le parcours : Au départ de Rochehaut, suivre les indications vers «la promenade des échelles». Après un passage entre les habitations et les champs, on arrive rapidement dans les sous-bois. Le chemin devient alors plus escarpé et, rapidement, apparaissent les premières échelles qui aident à franchir les passages les plus raides. Tout au long de la descente, quelques escarpements rocheux sur la gauche offrent des points de vue sur la Semois qui coule en contre-bas.

Une fois ce passage un peu raide passé, le sentier longe la rivière plus tranquillement. Il mène au village de Poupehan, où un pont permet de franchir le cours d’eau. De l’autre côté, on pourra jeter un œil à la grotte Notre-Dame de Lourdes, avant de repartir sur les hauteurs. Un passage forestier permet de rejoindre les crêtes.

Le sentier redescend encore une fois vers la rivière, avant de remonter vers les crêtes de Frahan. Celles-ci sont plus escarpées, avec des passages rocheux. Ici aussi, quelques points de vue permettent d’admirer la Semois plus bas. La traversée du village de Frahan mène ensuite à une passerelle pour retraverser le cours d’eau. De l’autre côté, un chemin permet de remonter vers Rochehaut et revenir au point de départ.

Bon à savoir : Le passage des échelles constitue l’un des passages les plus amusants du parcours. C’est aussi un superbe terrain de jeu pour les enfants peu sensibles au vertige. Si la région est vallonnée, ça n’est pas non plus les Alpes, et il ne faut pas redouter un passage trop compliqué. Les promeneurs sont toutefois avertis avant le départ que le parcours peut être difficile pour les personnes impressionnables. Vous voilà prévenus !

S’y rendre : Le village de Rochehaut est bien connu des randonneurs comme points de départ. De nombreux cafés les attendent pour se reposer au terme de leur promenade. Il faut par contre s’y rendre en voiture, puisque peu de transports en commun y passent.