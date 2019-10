Un chien obligé de manger un chat après avoir été abandonné par sa propriétaire

Tiffany Guest, une Anglaise de 29 ans, a été condamnée ce mercredi à 18 semaines de prison pour avoir abandonné son chien et ses deux chats suite à un déménagement.

Les faits se sont déroulés en 2017 alors que l’accusée venait de quitter son appartement. Quelques jours après son déménagement, la police a découvert que l’endroit dans lequel elle vivait était sens dessus dessous. Pour cause, les animaux abandonnés sur place, un chien et deux chats, ont fouillé toutes les pièces pour trouver de la nourriture. Le chien a même été obligé de manger un des deux chats, auparavant mort de faim, pour survivre.

Localisée par les forces de l’ordre, Mme Guest a fui à Malte pour éviter des ennuis avec la justice. Arrêtée l’année dernière après être revenue en Grande-Bretagne, elle a de nouveau fui après avoir été libérée sous caution. Elle a finalement été arrêtée une seconde fois lors d’un retour dans son pays le 10 octobre dernier.

En plus de ses 18 semaines de prison, Mme Guest ne peut plus adopter d’animaux pendant 15 ans. Son chien abandonné a lui été confié à un refuge et a depuis trouvé une nouvelle famille.