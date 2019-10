Condamné pour avoir agrippé une fille par la hanche en voulant l’aborder

Un Anglais a été condamné à une amende de près de 300 € pour avoir agrippé plusieurs fois une fille par la hanche et le bras en voulant l’accoster en rue.

Les faits se sont déroulés l’année dernière. À l’époque, l’accusé, Jamie Griffiths, 19 ans, cherchait comment aborder en rue une fille qui lui plaisait. Après avoir fait une recherche Google sur le sujet, il l’a farouchement accostée par deux fois alors que la victime arrivait ou partait à l’école, la tenant par la taille pendant plusieurs secondes avant de la laisser partir. Lors de la seconde rencontre, Mr Griffiths serait arrivé à toute allure, effrayant sa victime. Cette dernière a dès lors fondu en larme, avant d’aller porter plainte à la police, sa mère affirmant que Jamie aurait touché la poitrine de sa fille si elle ne s’était pas dégagée.

Dans son témoignage au tribunal, la victime assure avoir été « extrêmement anxieuse » plusieurs semaines après l’incident, ce qui se caractérisait par une incapacité à se déplacer seule sans avoir peur. « Je n’arrêtais pas de pleurer et j’avais toujours peur, même dans ma maison ». Elle affirme également craindre que cet incident affecte ses résultats scolaires et, potentiellement, son futur.

De son côté, l’accusé reconnaît avoir maladroitement approché la fille, ce qu’il explique par sa timidité et son anxiété. « Il a appris sa leçon. Il regrette profondément et présente ses excuses pour le stress occasionné », a poursuivi son avocate. Jamie Griffiths a également été condamné à 200 heures de travaux d’intérêt général et ne peut plus contacter la victime pendant un an.