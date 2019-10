La TV chinoise boycotte la nouvelle saison NBA

La télévision publique chinoise CCTV n’a pas diffusé mercredi (mardi soir aux États-Unis) les matches d’ouverture de la nouvelle saison de basket américaine, sur fond de tension entre la NBA et Pékin autour d’un tweet controversé sur Hong Kong. Il s’agit d’un événement inhabituel en Chine, qui compte de nombreux fans de basket. Le géant chinois de l’internet Tencent a cependant diffusé sur ses plateformes en ligne le duel très attendu entre les Clippers et les Lakers de Los Angeles et la rencontre Toronto-New Orleans.

Depuis bientôt trois semaines, une crise diplomatique perdure entre la Chine et la NBA née d’un tweet de Daryl Morey, le directeur général des Houston Rockets, en soutien aux manifestants de Hong Kong. Le patron de la Ligue Adam Silver a refusé de s’excuser et de sanctionner Morey, malgré les conséquences financières fâcheuses de cette controverse pour la Ligue.

Au début du mois, le groupe audiovisuel CCTV et Tencent avaient annulé la diffusion de deux matches d’exhibition en Chine entre les Nets et les Lakers.

Avant le match à Los Angeles, le drapeau de Hong Kong a été brièvement vu en train d’être agité derrière le plateau de la chaîne TNT qui retransmettait la rencontre en direct avec notamment Shaquille O’Neal parmi ses consultants. Au cours de l’émission d’avant-match, le Shaq a d’ailleurs exprimé son soutien à Daryl Morey.

« En tant qu’Américains, nous faisons beaucoup d’affaires en Chine. Ils connaissent et comprennent nos valeurs et nous comprenons leurs valeurs. La liberté de parole est l’une de nos meilleures valeurs. Nous avons le droit de dire ce que nous voulons et de dénoncer les injustices. C’est ainsi que ça se passe. Si les gens ne le comprennent pas, c’est leur problème », a-t-il d’abord argué.

« Daryl Morey a eu raison. Chaque fois qu’on voit quelque chose qui ne va pas dans le monde, on devrait avoir le droit de dire que ce n’est pas bien. Et c’est ce qu’il a fait », a-t-il conclu.

source: Belga