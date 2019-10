Genk avec une attaque à deux pointes et sans Dewaest, Salah remplace Origi à Liverpool

Felice Mazzu a opté pour une attaque à deux pointes mercredi soir pour affronter le champion en titre Liverpool lors du troisième match du groupe E de Ligue des Champions. Ally Samatta sera en effet soutenu par Paul Onuachu aux avant-postes tandis qu’en défense le capitaine Sébastien Dewaest laisse sa place à Carlos Cuesta. Le coach des Limbourgeois a confirmé neuf des onze joueurs qui avaient débuté la rencontre face au Standard samedi dernier. Gaëtan Coucke reste logiquement dans les buts. Devant lui, Maehle, Cuesta, Lucumi et Uronen forment le quatuor défensif qui risque d’être mis à rude épreuve par l’attaque des Reds. Ianis Hagi disparaît du milieu de terrain et s’installe sur le banc. Sander Berge et Bryan Heynen seront donc entourés de Junya Ito et de Theo Bongonda.

En face, Jürgen Klopp a changé cinq joueurs par rapport au partage contre Manchester United dimanche. Trent Alexander-Arnold, malade, et Joël Matip, touché au genou, ont été contraints à renoncer. Georginho Wijnaldum et Jordan Henderson sont quant à eux relégués sur le banc au même titre que notre compatriote Divock Origi. James Milner, Dejan Lovren, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et le rétabli Mohamed Salah débutent en revanche la rencontre.

Genk avait débuté sa campagne européenne par une défaite 6-2 contre Salzbourg avant d’obtenir un point précieux contre Naples (0-0). Liverpool s’est pour sa part incliné 2-0 à Naples avant de battre Salzbourg 4-3.

