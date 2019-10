Europa League – Michel Preud’homme « considère Francfort au même niveau qu’Arsenal »

C’est face à l’Eintracht Francfort que le Standard va jouer ses deux prochains matches d’Europa League. Les Rouches défient les Allemands jeudi soir (21h00) sur la pelouse de la Commerzbank-Arena pour le compte de la 3e journée du groupe F, avant de recevoir l’Eintracht le 7 novembre (18h55) à Sclessin. Les deux équipes comptent 3 points, acquis dans les deux cas face au Vitoria Guimaraes, qui se rend à Arsenal jeudi. Arsenal qui a battu tant le Standard que Francfort, demi-finaliste de l’Europa League la saison dernière. Les Gunners s’étaient imposés 0-3 à Francfort lors de la 1e journée et avaient battu les Rouches 4-0 le 3 octobre dernier à Londres.

« On a autant de points que Francfort et on les rencontre deux fois, mais je considère Francfort au même niveau qu’Arsenal, donc ce sera d’office très difficile », a déclaré l’entraîneur du Standard Michel Preud’homme mercredi lors de la conférence de presse d’avant-match. « On connaît la difficulté de la tâche. Sur papier, Francfort est favori, mais j’espère qu’on sera capable d’atteindre un niveau supérieur. Il faudra être plus physique qu’on l’a été à Arsenal, rester dans l’organisation et le même schéma, même si on est en difficulté à moment donné », ajoute le coach liégeois.

« On aborde tous les matches avec la même détermination et on veut gagner chaque rencontre », dit pour sa part Nicolas Gavory. « Cela ne change pas grand-chose pour nous de partir en tant qu’outsider. On doit créer l’exploit dans ce genre de situations ».

Source: Belga