Champions League – « Je suis fier de notre première heure de jeu »

L’entraineur Philippe Clement a essuyé la première défaite de la saison du Club de Bruges contre Paris Saint-Germain lors de la troisième journée de Ligue des Champions (0-5), mardi. Il demeure fier du jeu de son équipe à domicile durant la première heure. Le PSG a vraiment pu prendre de la distance lors de l’entrée de jeu de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé et un assist en une demi-heure.

« Lors du premier goal, nous n’avons pas fait ce qui était prévu », a admis le coach Clement après le match. « Deli aurait dû être près de Di Maria. Nous avons aussi donné le second but. Le travail de défense et de pression était bon dans la première heure, en nous avons bien combiné, mais nous aurions dû avoir une meilleure vue d’ensemble. Nous travaillons avec un groupe jeune, c’est logique de que des fautes soient commises de temps à autre. Ils doivent encore apprendre à ne pas rester sur la déception, mais continuer à avancer. Je suis vraiment fier de cette première heure.

Pour pallier l’absence de Ruud Vormer, suspendu, l’entraîneur brugeois Philippe Clement choisissait de lancer le jeune Charles De Ketelaere, 18 ans. « Il a certainement montré des choses positives. Ce sont de très bonnes leçons, ce qui est aussi important pour mon groupe: nous restons fidèles à notre manière de jouer, avec beaucoup de courage. Nous créons des espaces et nous avons rendu la tâche difficile à l’adversaire jusqu’au 0-2, c’est aussi ce que le coach adverse m’a dit après le match », a commenté M. Clement.

