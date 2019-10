Batshuayi offre la victoire à Chelsea contre l’Ajax pour ses premières minutes en C1

Chelsea est venu à bout de l’Ajax 0-1 grâce à un but de Michy Batshuayi mercredi soir aux Pays-Bas lors de la 3e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Le Diable Rouge est sorti du banc à la 71e minute pour prêter main forte à son équipe et a répondu aux attentes en lâchant une frappe latte-rentrante imparable (86e). Il s’agissait des premières minutes en Ligue des Champions cette saison pour Batshuayi qui était resté sur le banc lors des deux premières sorties européennes de son équipe.

Avant son entrée au jeu, Néerlandais et Anglais s’étaient livré un duel plutôt équilibré avec des occasions de part et d’autre. Ce sont les Ajacides qui avaient eu la meilleure opportunité de mener au score à la 35e minute. Quincy Promes avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets mais le VAR était intervenu pour annuler son but pour un hors-jeu impossible à détecter à l’œil nu.

Mais la rencontre à basculé juste après l’heure de jeu avec les montées au jeu de Christian Pulisic (66e) et de Batshuayi (71e). Les offensives des Londoniens se sont faites plus pressantes et après quelques tentatives manquées le buteur belge est parvenu à trouver le chemin des filets. Employé au compte-gouttes en championnat, Batshuayi n’avait marqué qu’une fois en Premier League cette saison et avait inscrit un doublé en League Cup.

Au classement du groupe H, l’Ajax et Chelsea se partagent la tête avec six points. Valence (3 pts) et Lille (0 pt) s’affrontent en soirée.

Source: Belga