Un garçon de neuf ans accusé du meurtre de cinq personnes

Un garçon de neuf ans est actuellement traduit en justice pour meurtre après un incendie qui a tué la plupart de ses proches parents dans l’Illinois, aux Etats-Unis, d’après le Daily Mail.

Kyle Alwood fait en effet face à cinq chefs de meurtre au premier degré car il est suspecté d’avoir intentionnellement mis le feu au mobile home de sa famille le 6 avril dernier.

Son avocat a dû lui expliquer certains des termes utilisés par le juge, dont les mots « présumé, incendie criminel et résidents » lors de son audience. D’après un journaliste de CBS, il dépassait à peine du dossier de sa chaise et ses pieds ne faisaient qu’effleurer le sol.

Kyle Alwood doit à nouveau comparaître devant le tribunal le 22 novembre. En raison de son âge, il ne peut être maintenu en détention entre les audiences.

Cet incendie, survenu près du village de Goodfield, a tué ses deux demi-frères et sœurs, Ariel, âgé d’un an, et Daemeon Wall, deux ans, ainsi que sa cousine, Rose Alwood, âgée de deux ans. Le beau-père de Kyle, Jason Wall, âgé de 34 ans, et son arrière-grand-mère maternelle, Kathryn Murray, âgée de 69 ans, ont également été tués dans l’incident.

Plus tôt ce mois-ci, sa mère, Katrina Alwood, avait déclaré à CBS que l’enfant souffrait d’une maladie mentale et n’était pas un monstre. Katrina, fiancée avec Jason, et son fils issu d’une relation précédente, Kyle, alors âgé de huit ans, sont les seuls à avoir réussi à s’échapper de la résidence en flammes.

La mère, âgée de 27 ans, a déclaré à CBS que la schizophrénie, le trouble bipolaire et le TDAH avaient récemment été diagnostiqués à Kyle. Elle a également révélé que le garçon avait déjà manifesté de l’intérêt pour les briquets et le feu. « Tout le monde le regarde comme s’il était une sorte de monstre, mais ce n’est pas ce qu’il est », a déclaré sa mère.

Malgré le chagrin causé par son fils, Katrina espère que le juge tiendra compte de ses problèmes de santé mentale et fera preuve de clémence. « Je lui pardonne. Je l’aime quoi qu’il arrive. »

