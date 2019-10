Un Belge parmi les meilleurs restos du monde selon TripAdvisor

Le site TripAdvisor a dévoilé son classement des dix meilleurs restaurants du monde, établi selon les commentaires et avis de ses millions d’internautes. Et on y trouve un Belge puisque The Jane, à Anvers, pointe à la 5e place.

C’est le TRB Hutong, situé à Pékin, qui a été nommé meilleur restaurant gastronomique au monde. Situé dans un ancien temple centenaire et doté de sculptures contemporaines dans sa cour centrale, cet établissement propose des plats européens à base d’ingrédients locaux ainsi qu’une carte de vins de près de 950 références. Il propose notamment un menu cinq services pour moins de 90 €. Ouvert en 2012, il pointait déjà à la 7e place l’an dernier.

A la deuxième place, on retrouve le triplement étoilé Epicure, le restaurant de l’hôtel Le Bristol à Paris, qui avait déjà été classé meilleur restaurant au monde par le Daily Food en 2014.

Le Ristorante Villa Crespi, un restaurant deux étoiles au Michelin dans un hôtel cinq étoiles au bord du lac d’Orta, près de Milan, est troisième. Benazuza à Cancun et donc The Jane à Anvers complètent le top cinq.

Le top 10 selon TripAdvisor:

1. TRB Hutong, Pékin, Chine

2. Epicure, Paris, France

3. Ristorante Villa Crespi, Orta San Giulio, Italie

4. Restaurante Benazuza, Cancun, Mexique

5. The Jane, Anvers, Belgique

6. Le Brouillarta, Saint-Jean-de-Luz, France

7. La cuisine de David, Chiang Mai, Thaïlande

8. Le Celler de Can Roca, Gérone, Espagne

9. Aramburu, Buenos Aires, Argentine

10. Adam’s, Birmingham, Royaume-Uni