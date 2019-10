Victor Campenaerts s’attaquera au record de la piste aux Six Jours de Gand

Le détenteur du record de l’heure Victor Campenaerts s’attaquera au record de la piste du Kuipke sur 5 km durant la 79e édition des Six Jours de Gand. C’est ce que l’organisation a annoncé mardi.

Campenaerts sera mis à l’honneur le dimanche 17 novembre à Gand pour son record du monde de l’heure, établi le 16 avril au Mexique (55,089 km). Il entrera également en action.

« Dans un Kuipke en ébullition, Campenaerts s’attaquera au record de la piste gantoise sur 5.000m de Dirk Baert (6:13.56 en 1981). Une belle occasion de prendre congé de l’équipe Lotto Soudal », a annoncé l’organisation. Campenaerts rejoindra en 2020 l’équipe NTT, qui prendra la succession Dimension Data).

Toujours mardi, l’organisation a annoncé que Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande formeront à nouveau un duo, tout comme les champions du monde du Madison, les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt. Plus tôt, le duo formé par Iljo Keisse, sept fois vainqueur à Gand, et Mark Cavendish avait été officialisé.

Source: Belga