Marie Benoit sortie en double, mais qualifiée pour le tableau final du 100.000$ en Hongrie

Associée à la Roumaine Alexandra Cadantu, Marie Benoit a été éliminée au premier tour du double au tournoi de tennis ITF de Szekesfehervar en Hongrie, une épreuve en salle sur terre battue dotée de 100.000 dollars, mardi. Marie Benoit et Alexandra Cadantu ont été battues en entrée par la Tchèque Anastasia Detiuc et la Russe Amina Anshba 6-3, 6-7 (4/7) et 10/6 en 1 heure et 47 minutes de jeu.

L’Eupenoise, 24 ans, a réussi cependant à se hisser dans le tableau final en écartant ses trois adversaires en qualifications. Marie Benoit, gauchère, est 286e au classement WTA. Elle est la seule Belge dans ce tournoi disputé en plein centre de la Hongrie.

Sa première adversaire dans le tableau final du simple sera aussi une joueuse issue des qualifications, la jeune Hongroise de 17 ans, Dorka Drahota Szabo (WTA 884).

Source: Belga