Ligue des Champions – Manchester City et le Bayern Munich poursuivent leur sans faute

Manchester City, avec Kevin De Bruyne, s’est facilement imposé 5-1 face à l’Atalanta de Timothy Castagne ce mardi soir lors de la troisième journée de Ligue des Champions, signant son troisième succès en autant de rencontres. C’est le cas également du Bayern Munich vainqueur 2-3 à l’Olympiacos. Malgré la titularisation de Kevin De Bruyne, remplacé à la 67e minute, Manchester City avait du mal à rentrer dans son match face à l’Atalanta. Après une première occasion pour Timothy Castagne, qui a joué les 90 minutes, la formation italienne ouvrait le score sur un penalty transformé par Ruslan Malinovskyi, l’ancien joueur de Genk (28e). Seulement, les Cityzens égalisaient dans la foulée via Sergio Agüero (34e). L’Argentin doublait d’ailleurs la mise quatre minutes plus tard sur penalty.

En deuxième période, un triplé en onze minutes de Raheem Sterling (58e, 64e et 69e) guidait les Skyblues vers un succès facile. Au classement, Manchester City (9 points) garde la tête devant le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk (4 points). L’Atalanta est dernier avec zéro point.

Dans le groupe B, Tottenham, avec Vertonghen mais sans Alderweireld, a facilement pris la mesure de l’Étoile Rouge de Belgrade grâce à des buts de Kane (9e et 72e), Son (16e et 44e) et Lamela (57e). Les Spurs (4 points) en profitent pour dépasser les Serbes (3 points) au classement. Le Bayern (9 points) garde la tête après son succès 2-3 à l’Olympiacos. Robert Lewandowski (34e et 62e) et Corentin Tolisso (75e) ont répondu au but d’ouverture d’El Arabi (23e). Guilherme (79e) réduisait ensuite la marque pour les Grecs qui occupent la dernière place avec 1 point.

La Juventus, pour sa part, a souffert pour arracher les trois points face au Lokomotiv Moscou. Menés au score après un but de Miranchuk (30e), les Turinois ont pu compter sur un doublé de Dybala (77e et 79e) pour éviter la défaite. La Juventus (7 points) partage la première place du groupe D avec l’Atlético Madrid. Le Lokomotiv (3 points) occupe la troisième place devant Leverkusen (0 point).

