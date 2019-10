FIBA Europe Cup – Le Brussels s’incline pour son entrée dans la compétition

En déplacement mardi soir aux Pays-Bas, à Donar Groningen, le Brussels s’est incliné 75-63 pour son entrée en lice en FIBA Europe Cup malgré un excellent match d’Andell Cumberbatch, auteur de 16 points et 12 rebonds. Les joueurs de Serge Crevecoeur ont loupé leur entame de match et ont été contraints de courir derrière le score pendant toute la partie. Rapidement menés 9-0 puis 16-6, les joueurs de la capitale n’ont jamais été en mesure de passer devant leur adversaire du soir. Après une égalisation au début du troisième quart-temps (42-42), le Brussels a vu les locaux repartir de plus belle (64-54) pour clore la rencontre (75-63) au terme d’un dernier quart-temps particulièrement défensif (10-9).

Côté bruxellois, Jonathan Fairell a terminé meilleur marqueur avec 18 unités. Andell Cumberbatch et Desonta Bradford en ont ajouté respectivement 16 et 14. Le Néerlandais Donte Thomas a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 26 unités. Mercredi prochain, le Brussels accueillera le Spirou de Charleroi pour la deuxième journée de la FIBA Europe Cup. Les deux premiers de chaque groupe (composé de quatre formations) sont qualifiés pour le deuxième tour. Les deux autres sont éliminés.

Source: Belga