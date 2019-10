Facebook bloque une nouvelle opération russe contre les élections de 2020

Facebook a renforcé ses mesures de sécurité en vue des élections américaines de 2020, après avoir déjoué une nouvelle tentative russe de manipuler l’opinion, visant notamment des candidats démocrates comme Joe Biden. Le réseau social dominant a annoncé lundi avoir bloqué quatre campagnes d’influence menées par des groupes qui se faisaient passer pour des utilisateurs des plateformes (Facebook et Instagram) et étaient soutenues par des Etats, l’Iran et la Russie.

L’un des groupes russes partageait des publications via des faux comptes, censés représenter différents courants politiques et abordant des sujets comme « les élections américaines, les questions environnementales, les tensions raciales, les questions LGBT, le conservatisme et le libéralisme (…) », a listé Nathaniel Gleicher, responsable de la cybersécurité chez Facebook.

La firme Graphika, spécialisée dans l’analyse des réseaux sociaux, a de son côté mis en évidence des comptes russes qui s’attaquaient directement à certains candidats américains à la présidentielle.

« De nombreux comptes chantaient les louanges de Bernie Sanders (marqué très à gauche sur l’échiquier américain) ou de Donald Trump », indique le rapport de Graphika.

« Des comptes des deux côtés du spectre politique attaquaient Joe Biden. D’autres attaquaient Kamala Harris et Elizabeth Warren. Près de la moitié des comptes prétendaient être basés dans les « Etats pivots », surtout la Floride », précisent encore les analystes de la firme.

Le rapport révèle aussi que ces comptes réutilisaient des messages d’une organisation russe liée au Kremlin, la « Internet Research Agency », qui avait ciblé des électeurs américains pendant la campagne présidentielle de 2016.

