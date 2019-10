Euromillions Basket League – Le Tribunal de Commerce a homologué le plan d’apurement de Liège Basket

Ce mardi, le tribunal de Commerce a homologué le plan d’apurement des dettes de Liège Basket, pensionnaire de l’Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, qui a été placé dans une procédure de réorganisation judiciaire il y a quelques semaines. Reste à savoir à présent quand les joueurs étrangers pourront refouler le parquet. C’est avec un certain soulagement que les dirigeants liégeois ont accueilli cette décision qui offre une bouffée d’air frais au club liégeois, dont l’avenir était plus qu’incertain. « Grâce au travail acharné de son nouveau conseil d’administration, et singulièrement son président Jean-François Ravone, Liège Basket peut souffler un grand « ouf » de soulagement », explique le club.

Mais tout n’est pas encore réglé pour les Principautaires, qui doivent maintenant s’acquitter de leurs dettes. L’autre question qui se pose à présent, c’est de savoir quand les joueurs étrangers vont pouvoir jouer. Depuis le début de la saison, suite à cette procédure de réorganisation judiciaire, Liège Basket ne pouvait pas aligner ses renforts étrangers et était contraint de jouer qu’avec des Belges. Ce ne devrait pas encore être le cas pour la réception d’Ostende ce vendredi.

Actuellement, Liège affiche un bilan de quatre défaites en autant de rencontres et est dernier de la poule B.

Source: Belga