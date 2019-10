Elections en Bolivie – Revirement de situation, Morales vers une victoire au premier tour

Le président bolivien sortant Evo Morales, qui brigue un quatrième mandat, était en passe de s’imposer au premier tour, selon le tribunal électoral qui a repris lundi soir le décompte rapide des voix, abandonné depuis dimanche soir, dans un revirement inexpliqué. Lundi à 21H00 (01H00 GMT de mardi), la page web du Tribunal suprême électoral bolivien (TSE) donnait Evo Morales en tête, avec 46,87% des voix, creusant l’écart avec son principal adversaire Carlos Mesa, à 36,73%, selon 95,3% des bulletins dépouillés. Soit un écart de 10,14 points de pourcentage.

Pour s’imposer dès le premier tour, le candidat en tête doit obtenir la majorité absolue ou au moins 40% des voix avec 10 points de pourcentage d’écart sur le second.

Après la fin du vote dimanche, la transmission des résultats partiels sur le site internet du TSE avait été inexplicablement interrompue peu avant 20H00 (00H00 GMT).

Les autorités électorales avaient ensuite expliqué qu’elles abandonnaient ce décompte rapide informatisé et procédaient au dépouillement manuel des procès-verbaux pour obtenir le résultat définitif, soulevant des craintes de fraude du côté de l’opposition et de la communauté internationale.

La présidente de l’institution, Maria Eugenia Choque, venait d’annoncer que le chef de l’Etat socialiste était en tête du premier tour, avec 45,28% des voix, suivi par le centriste Carlos Mesa, avec 38,16% des votes, sur la base de près de 84% des bulletins dépouillés, ouvrant la voie à un second tour inédit en Bolivie.

Les observateurs de l’Organisation des Etats américains (OEA), présents en Bolivie pour l’élection présidentielle de dimanche, ont fait part lundi de leur « inquiétude » et de leur « surprise » face au revirement inexpliqué du résultat qui donne Evo Morales quasiment vainqueur dès le premier tour.

« La mission de l’OEA fait part de sa profonde inquiétude et surprise face au changement radical et difficile à justifier concernant la tendance des résultats préliminaires, après la clôture du scrutin » dimanche soir, qui ouvraient la voie à un second tour entre le président sortant Morales et son principal adversaire Carlos Mesa, selon un communiqué.

Le principal adversaire du président bolivien sortant Evo Morales, Carlos Mesa, a dénoncé lundi soir une « fraude » et annoncé qu’il ne reconnaissait pas les derniers résultats provisoires des élections en Bolivie qui donnent le chef de l’Etat vainqueur dès le premier tour. « Nous n’allons pas reconnaître ces résultats qui font partie d’une fraude réalisée de manière honteuse et qui est en train de placer la société bolivienne dans une situation de tension inutile », a déclaré M. Mesa à des médias à Santa Cruz (est).

source: Belga